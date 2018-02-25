"Лига Ставок": "МЮ" фаворит в матче с "Челси"

Главный матч европейского футбольного уик-энда состоится в воскресенье в Англии, где местный "Манчестер Юнайтед" примет "Челси". У этого противостояния масса интриг, но главная – борьба двух команд за второе место в премьер-лиге. БК "Лига Ставок" считает именно хозяев фаворитами встречи.

Аналитики букмекерской компании "Лига Ставок" предлагают коэффициент на победу "Манчестер Юнайтед" – 2.28, в то время как успех лондонцев оценивается котировкой 3.38.

Посреди недели оба коллектива проводили свои первые матчи в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, и оба сыграли вничью. Однако ничьи эти получились слишком разными. Если "Челси" провел практически идеальный матч против "Барселоны" (1:1) и пропустил лишь после ошибки в обороне, то "МЮ" буквально выстоял ничейных результат (0:0) в Севилье, а настоящим героем встречи стал вратарь англичан Давид де Хеа, совершивший сразу несколько невероятных сейвов.

Если обратиться к статистике, то можно найти несколько интересных фактов. Во-первых, "Челси" не может выиграть на "Олд Траффорд" уже пять лет, а с 2011 года сделал это только один раз. Во-вторых, пять предыдущих очных встреч в Манчестере завершались тоталом меньше 2,5 гола. В-третьих, по итогам трех из четырех последних матчей были зафиксированы ничейные исходы. В этот раз БК "Лига Ставок" предлагает коэффициент 3.28 на ничью и 1.76 на тотал меньше 2,5.

Интересно также, что в 11 последних матчах с участием "МЮ" в итоговом счете обязательно оставался минимум один ноль. Вариант пари "обе забьют – нет" в БК "Лига Ставок" "стоит" 1,92.

Матч "МЮ" – "Челси" начнется 25 февраля в 17.05 по московскому времени.