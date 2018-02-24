"Лидс" отложил презентацию новой эмблемы до сезона-2019/20

Руководство "Лидс" приняло решение перенести презентацию новой эмблемы команды до сезона-2019/20, сообщает BBC. Выступающий в чемпионшипе клуб в январе уже презентовал новый логотип, приуроченный к 100-летию с момента основания команды.

Болельщики встретили его резкой критикой - свыше 70 тысяч поклонников команды подписали петицию с просьбой не использовать новую символику.

По информации источника, "Лидс" получил более 1200 вариантов эмблемы от фанатов. В этом году клуб отберет конкурсантов, победитель будет определен в голосовании среди болельщиков.

Ранее новый логотип клуба был включен в список худших эмблем. "Зенит" и "КамАЗ" в шутку предложили "Лидсу" свои варианты эмблемы.