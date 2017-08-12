"Лидс" отказался продать капитана сборной Новой Зеландии за 16 миллионов фунтов

"Лидс" отклонил предложение одного из клубов премьер-лиги по нападающему Крису Вуду, сообщает Sky Sports. По информации источника, клуб готов был заплатить за 25-летнего новозеландца 16 миллионов фунтов стерлингов. Также ранее "Бернли" предлагал за игрока 12 миллионов фунтов стерлингов.

В прошлом сезоне Вуд сыграл в 48 матчах, забил 30 голов и сделал 4 голевые передачи. Также на его счету 3 матча и 1 гол на Кубке конфедераций-2017, на котором нападающий был капитаном сборной Новой Зеландии.

В этом сезон форвард в матче первого тура чемпион-лиги отметился голом и голевой передачей.