"Лидс" выиграл у "Дерби Каунти" в матче 27-го тура чемпионшипа (2:0). Перед встречей произошел скандал из-за того, что главный тренер "белых" Марсело Бьельса отправил на базу соперника своего шпиона, который был задержан.

Чемпионат Англии

Чемпионшип

27-й тур

"Лидс" - "Дерби Каунти" - 2:0 (1:0)

Голы: Руф, 20 (1:0). Харрисон, 47 (2:0).

Шпион "Лидса" был пойман у базы "Дерби Каунти" //

Бьельса подтвердил, что он послал шпиона на базу "Дерби Каунти" //

Фрэнк Лэмпард: "Хорошо, что Бьельса признался в шпионаже"