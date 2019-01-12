"Лидс" обыграл "Дерби Каунти" после скандала со шпионажем

"Лидс" выиграл у "Дерби Каунти" в матче 27-го тура чемпионшипа (2:0). Перед встречей произошел скандал из-за того, что главный тренер "белых" Марсело Бьельса отправил на базу соперника своего шпиона, который был задержан.
Чемпионат Англии
Чемпионшип
27-й тур
"Лидс" - "Дерби Каунти" - 2:0 (1:0)
Голы: Руф, 20 (1:0). Харрисон, 47 (2:0).
Шпион "Лидса" был пойман у базы "Дерби Каунти" //
Бьельса подтвердил, что он послал шпиона на базу "Дерби Каунти" //
Фрэнк Лэмпард: "Хорошо, что Бьельса признался в шпионаже"
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http://sport-express.ru/football/L/foreign/england/champion/
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