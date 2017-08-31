Лидер "Халла" Грощицки: "Сегодня будет трудный для меня день"

Полузащитник "Халл Сити" Камиль Грощицки оставил таинственное сообщение в своем Твиттере в день закрытия трансферного окна. Сейчас 29-летний поляк находится в расположении национальной сборной, которой завтра предстоит сыграть в Данией в отборе чемпионата Европы.

"Сегодня будет трудный для меня день, но я хочу, чтобы вы знали, что завтра я в любом случае приложу все усилия, чтобы мы добыли три очка", – написал Грощицки.

В пяти матчах чемпионшипа в нынешнем сезоне на счету хавбека два гола и три результативные передачи. Главный тренер "Халла" Леонид Слуцкий уже отмечал, как важно для клуба будет сохранить поляка.

Леонид Слуцкий: "Когда Грощицки хочет, "Халл" может выиграть любой матч"