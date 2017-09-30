Ли Карсли: "Игра против "Халла" была унизительной"

Исполняющий обязанности главного тренера "Бирмингема" Ли Карсли после матча против "Халл Сити" (1:6) взял на себя ответственность за поражение. По его словам, после игры он сказал своим футболистам, что им необходимо помнить о фанатах, которые заплатили деньги за билет.

- Разочарование. Это был унизительный матч, за что я беру ответственность на себя, - цитирует пресс-служба "Бирмингема" Карсли. - Я подумал, что я смогу выжать еще одну игру из них, выбрав тот же состав. Я, вероятно, немного недооценил чемпиошип с физической точки зрения. 10 из 15 минут, что физически и умственно четыре или пять не были в нем.

После матча я сказал игрокам о том, что беру на себя ответственность. Важно, чтобы они смотрели на себя как на игроков. Они представляют топ-клуб, большой клуб, с фанатами, которые заплатили много денег, чтобы прийти и посмотреть на игру, а они их подвели.