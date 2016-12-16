Лейтон Бэйнс: "Огромная честь играть за "Эвертон" так долго"

Защитник "Эвертона" Лейтон Бэйнс признался, что хочет до конца карьеры выступать за "ирисок". Сегодня 32-летний защитник, играющий за ливерпульский клуб с 2007 года, продлил контракт до 2019 года.

- Надеюсь, что останусь в "Эвертоне" до конца карьеры, - цитирует пресс-служба клуба Бэйнса. - Для меня огромная честь играть за такой клуб так долго. Мне очень повезло. Я упорно трудился, и для меня является наградой долгая карьера в таком большом клубе. Само по себе достижение стать профессиональным футболистом, когда ребенком играешь на улицах.