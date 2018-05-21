Левандовски - главная цель "Челси" в летнее трансферное окно

"Челси" намерен приобрести форварда "Баварии" Роберта Левандовски. Он является основной целью клуба в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Guaridan, представители клуба пытаются убедить поляка на переход. Сам футболист не против сменить прописку. Сумма трансфера может составить более ста миллионов фунтов. Если удастся совершить сделку, "синие" продадут Альваро Морату, который не смог в полной мере проявить себя в Англии.

Ранее сообщалось, что нападающим интересуется "ПСЖ". При этом "Реал" отказался от его приобретения. 29-летний игрок в завершившемся сезоне провел 30 матчей в бундеслиге и забил 29 мячей при двух голевых передачах.