23:25 10 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Летом Зума обсудит с "Челси" свое будущее

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Защитник "Челси" Курт Зума летом обсудит с руководством клуба свое будущее, информирует Daily Mail. Лишь недавно восстановившийся после серьезной травмы колена футболист хочет как можно скорее принимать участие в важных матчах, тогда как главный тренер команды Антонио Конте не хочет форсировать возвращения игрока и готов доверять ему только кубковых соревнованиях внутри страны.

Контракт 22-летнего футболиста с "Челси" истекает летом 2019 года, но стороны пока не договорились о возможном продлении сотрудничества. Вполне вероятно, что предстоящим летом француз продлит контракт с лондонцами, после чего будет отдан в аренду.

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