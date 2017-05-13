Летом "Манчестер Сити" бесплатно могут покинуть 7 игроков

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола заявил, что пока не определился с будущим семи игроков, у которых заканчиваются контракты. Летом Яя Туре, Пабло Сабалета, Хесус Навас, Гаэль Клиши, Бакари Санья, Вилли Кабальеро и Тосин Адарабиойо могут стать свободными агентами.

- Будущее этих игроков не зависит от того, будут они играть в оставшихся трех играх или нет, - цитирует Sky Sports Гвардьолу. - Решение уже принято, но расскажу о нем только в конце сезона. Клуб собирается делать все как обычно, но мы сражаемся и играем за то, что важно для будущего клуба. Сейчас не время, нужно сосредоточиться на игре.