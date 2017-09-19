"Лестер" запретил посещение стадиона трем фанатам-гомофобам

"Лестер" на своем официальном сайте сообщил, что руководством клуба было приняло решение запретить посещение домашних матчей команды трем болельщикам. Поклонники "лис" наказаны за неподобающее поведение во время матча 2-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (2:0) – во время игры они скандировали кричалки гомофобского содержания.

– Все болельщики, посещающие матчи на стадионе "Кинг Пауэр", должны чувствовать себя свободно и безопасно, – говорится в сообщении клуба. – Мы не станем терпеть повидение, не соответствующее таким ожиданиям. "Лестер" нацелен на защиту соревновательной атмосферы на своем стадионе.

В качестве итога – трем болельщикам было запрещено посещение стадиона на срок от 2 до 12 месяцев. Два из них также подверглись уголовному преследованию, а один был предупрежден полицией и оштрафован на крупную сумму.