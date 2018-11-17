"Лестер" запретил доступ на стадион фанату, который выбежал на поле, чтобы обнять сына погибшего владельца клуба

Руководство "Лестера" запретило в течение трех месяцев посещать матчи команды фанату, который выбежал на поле, чтобы выразить соболезнования сыну владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи, который погиб в результате крушения вертолета. Инцидент произошел после матча чемпионата Англии с "Бернли" (0:0), когда сын владельца Айяватт вышел на поле, чтобы поблагодарить фанатов за поддержку. Один из болельщиков Том Мерри выбежал на поле, чтобы обнять плачущего Айяватта. Тот поблагодарил его в ответ. Однако позднее стало известно, что руководство "Лестера" запретило Мерри посещать игры на три месяца за несанкционированное появление на поле, сообщает The Mirror.

Мерри рассказал, что сотрудники безопасности клуба после его эмоционального поступка около 20 минут держали его в комнате на стадионе, спрашивая о его мотивах. Он рассказал, что поддался эмоциям и больше так не поступит. Мерри подчеркнул, что не жалеет о содеянном и готов принять наказание, поскольку "правила есть правила".