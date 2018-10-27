"Лестер" вырвал ничью у "Вест Хэма", забив в компенсированное время

"Лестер" и "Вест Хэм" сыграли вничью в матче 10-го тура чемпионата Англии (1:1). В составе лондонского клуба отличился защитник Фабиан Бальбуэна, у "лис" голом отметился хавбек Уилфред Ндиди.

Отметим, что "Вест Хэм" играл в меньшинстве с 38-й минуты: прямую красную карточку получил хавбек Марк Нобл.

"Лестер" набрал 13 очков и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице, "Вест Хэм" с 8 баллами находится на 8-м месте.

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10-й тур

"Лестер" - "Вест Хэм Юнайтед" - 1:1 (0:1)

Голы: Бальбуэна, 30 (0:1). Ндиди, 89 (1:1).

"Лестер": Шмайхель, Магуайр, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю (Окадзаки, 80), Иборра, Олбрайтон, Амарти, Ндиди, Мэддисон, Геззаль (Варди, 46), Ихеаначо (Грэй, 61).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Масуаку, Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл, Эрнандес (Антонио, 61), Снодграсс, Фелипе Андерсон (Огбонна, 81), Диангана (Крессуэлл, 75).

Предупреждения: Чаглар Сеюнджю, 47. Сабалета, 85.

Удаление: Нобл, 38.

Судья: Оливер.

27 октября. Лестер. Стадион "King Power Stadium".

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