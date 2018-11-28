"Лестер" выбил "Саутгемптон" из Кубка лиги

"Лестер" обыграл "Саутгемптон" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Судьба путевки в 1/4 финала решилась в серии пенальти.

В четвертьфинале "Лестер" встретится с "Манчестер Сити".

Кубок английской лиги

1/8 финала

"Лестер" - "Саутгемптон" - 0:0. Пенальти - 6:5

"Лестер": Уорд, Фукс, Эванс, Симпсон, Чаглар Сеюнджю, Адриэн Силва (Менди, 61), Ндиди, Варди, Ихеаначо (Окадзаки, 61), Грэй, Диабате (Олбрайтон, 78).

"Саутгемптон": Ганн, Вестергор, Йосида, Стивенс, Таргетт (Седрик Суариш, 61), Валери, Армстронг (Дэйвис, 73), Хейбьерг, Лемина, Редмонд, Обафеми (Габбьядини, 89).

Предупреждение: Эванс, 90+5.

Судья: Ист.

27 ноября. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".