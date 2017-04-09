"Лестер" впервые проиграл при Шекспире, уступив "Эвертону"

"Эвертон" в домашнем матче 32-го тура чемпионата Англии победил "Лестер" - 4:2. Дублем в составе победителей отметился лучший бомбардир турнира Ромелу Лукаку.

Отметим, что действующий чемпион Англии прервал свою серию, которая составляла пять побед кряду. Для "лис" это поражение стало первым под руководством Крэйга Шекспира.

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Премьер-лига

32-й тур

"Эвертон" - "Лестер" - 4:2 (3:2)

Голы: Дэйвис, 1 (1:0). Слимани, 4 (1:1). Олбрайтон, 10 (1:2). Лукаку, 23 (2:2). Ягелка, 41 (3:2). Лукаку, 57 (4:2).

"Эвертон": Хоэль Роблес, Бэйнс, Ягелка, Пеннингтон, Холгейт, Миральяс, Шнейдерлен (Бэрри, 73), Гуйе, Баркли, Дэйвис, Лукаку.

"Лестер": Шмайхель, Хут, Беналуан, Чилвелл, Олбрайтон (Ульоа, 78), Кинг, Дринкуотер, Амарти, Грэй (Махрез, 61), Варди (Муса, 61), Слимани.

Предупреждения: Миральяс, 29. Хут, 29. Бэйнс, 45. Кинг, 64.

Судья: Мэдли.

9 апреля. Ливерпуль. Goodison Park.