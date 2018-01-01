"Лестер" внес в заявку купленного в августе Силву

"Лестер" внес в заявку полузащитника Адриена Силву, сообщает Sky Sports. "Лисы" купили 28-летнего португальца у "Спортинга" еще в августе на 22 миллиона фунтов стерлингов. Но трансфер не был зарегистрирован, так как необходимые документы поступили в ФИФА через 14 секунд после дедлайна.

Клуб пытался оспорить это решение, но проиграл апелляцию. С тех пор Силва на протяжении четырех месяцев просто тренировался с командой. Хавбек может принять участие в матче 22-го тура премьер-лиги с "Хаддерсфилдом".

В минувшем сезоне Силва принял участие в 36 матчах во всех турнирах в составе "Спортинга", отметившись 6 голами. Также он пять раз выходил на поле в составе сборной Португалии в минувшем году.