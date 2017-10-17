"Лестер" уволил Шекспира с поста главного тренера

"Лестер" отправил в отставку главного тренера команды Крэйга Шекспира. Причиной увольнения 53-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты команды, которая не может победить на протяжении шести последних матчей в премьер-лиге и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Шекспир временно возглавил "Лестер" в феврале после отставки Клаудио Раньери. Он смог привести команду на 12-е место в премьер-лиге, после чего подписал контракт на три года.