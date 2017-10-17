18:10 | Футбол — Англия

"Лестер" уволил Шекспира с поста главного тренера

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"Лестер" отправил в отставку главного тренера команды Крэйга Шекспира. Причиной увольнения 53-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты команды, которая не может победить на протяжении шести последних матчей в премьер-лиге и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Шекспир временно возглавил "Лестер" в феврале после отставки Клаудио Раньери. Он смог привести команду на 12-е место в премьер-лиге, после чего подписал контракт на три года.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Serenky25

И лично зная Шульберта... решили замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?

18:46

yakepetrov

Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров.Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь.Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://u.yool.so/kachok

18:42

shpasic

Слуцкого в тренеры! он сделает то, что не удалось Шекспиру!

18:37

Hunter78

пьеса закончилась ни чем... тупоголовые! выгнали Тренера Раньери и загнали себя в тупик

18:24

resifi

Неожиданно!

18:23