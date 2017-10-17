"Лестер" уволил Шекспира с поста главного тренера

"Лестер" отправил в отставку главного тренера команды Крэйга Шекспира. Причиной увольнения 53-летнего специалиста стали неудовлетворительные результаты команды, которая не может победить на протяжении шести последних матчей в премьер-лиге и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Шекспир временно возглавил "Лестер" в феврале после отставки Клаудио Раньери. Он смог привести команду на 12-е место в премьер-лиге, после чего подписал контракт на три года.
Serenky25
И лично зная Шульберта... решили замахнуться на Вильяма нашего Шекспира?
18:46
yakepetrov
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров.Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь.Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг ---- http://u.yool.so/kachok
18:42
shpasic
Слуцкого в тренеры! он сделает то, что не удалось Шекспиру!
18:37
Hunter78
пьеса закончилась ни чем... тупоголовые! выгнали Тренера Раньери и загнали себя в тупик
18:24
resifi
Неожиданно!
18:23