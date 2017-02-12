"Лестер" уступил "Суонси"

В матче 25-го тура чемпионата Англии "Лестер" проиграл "Суонси" – 0:2. Отметим, что действующие чемпионы Англии на протяжении семи встреч кряду не могут поразить ворота соперников.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

25-й тур

"Суонси" – "Лестер" – 2:0 (2:0)

Голы: Моусон, 36 (1:0). Ольссон, 45+2 (2:0).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, Моусон, Фер, Дайер (Раутледж, 7. Нарсингх, 89), Сигурдссон, Корк, Кэрролл, Льоренте (Айю, 72).

"Лестер": Шмейхель, Хут, Фукс (Чилвелл, 46), Симпсон (Амарти, 70), Морган, Олбрайтон (Слимани, 46), Махрез, Дринкуотер, Грэй, Ндиди, Варди.

Предупреждения: Фер, 26. Хут, 36. Корк, 40. Чилвелл, 57.

Судья: Мосс.

12 февраля. Суонси. Стадион Liberty Stadium.