"Лестер" сыграл вничью с "Бернли" в первом домашнем матче после гибели владельца

"Лестер" и "Бернли" сыграли вничью в матче 12-го тура чемпионата Англии (0:0). "Лисы" набрали 17 очков и расположились на 10-м месте в турнирной таблице, "бордовые" с 9 баллами занимают 14-ю строчку.

Напомним, этот матч стал первой для "Лестера" домашней встречей после гибели владельца Вишая Шриваддханапрабха при крушении вертолета.

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12-й тур

"Лестер" - "Бернли" - 0:0

"Лестер": Шмайхель, Эванс (Чаглар Сеюнджю, 90), Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Олбрайтон (Ихеаначо, 60), Менди, Ндиди, Варди, Геззаль, Грэй (Окадзаки, 84).

"Бернли": Харт, Ми, Лонг, Лоутон, Тэйлор, Дефур (Хендрик, 55), Корк, Леннон, Воукс (Барнс, 73), Вуд, Гвюдмундссон (Брэйди, 65).

Предупреждения: Морган, 50. Ихеаначо, 76.

Судья: Дин.

10 ноября. Лестер. Стадион "King Power Stadium".

"Саутгемптон" и "Уотфорд" сыграли вничью (1:1). Голом в составе хозяев отметился нападающий Маноло Габбьядини, у гостей отличился защитник Хосе Холевас.

"Саутгемптон" - "Уотфорд" - 1:1 (1:0)

Голы: Габбьядини, 20 (1:0). Холевас, 82 (1:1).

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Армстронг (Уорд-Проуз, 74), Хейбьерг, Лемина, Габбьядини, Редмонд (Обафеми, 90), Ингс (Остин, 40).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Перейра (Грэй, 68), Чалоба, Дукуре, Хьюз (Дини, 40), Деулофеу, Саксесс.

Предупреждения: Бертранд, 38. Чалоба, 55. Седрик Суариш, 64. Деулофеу, 80. Хейбьерг, 88.

Судья: Хупер.

10 ноября. Саутгемптон. Стадион "St Mary's Stadium".

"Хаддерсфилд" и "Вест Хэм" сыграли вничью (1:1). Голом в составе хозяев отметился полузащитник Алекс Притчард, у гостей отличился нападающий Фелипе Андерсон.

"Хаддерсфилд" - "Вест Хэм Юнайтед" - 1:1 (1:0)

Голы: Притчард, 6 (1:0). Фелипе Андерсон, 74 (1:1).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Леве (Дурм, 46), Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг, Муй, Притчард (Мбенза, 72), Биллинг, Мунье (Л.Депуатр, 89).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета (Фредерикс, 73), Крессуэлл, Бальбуэна, Диоп, Райс, Обианг (Антонио, 64), Арнаутович, Снодграсс, Фелипе Андерсон, Диангана (Эрнандес, 46).

Предупреждения: Снодграсс, 17. Йергенсен, 36.

Судья: Кавана.

10 ноября. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

"Ньюкасл" обыграл "Борнмут" (2:1). Победный гол забил нападающий Саломон Рондон.

"Ньюкасл Юнайтед" - "Борнмут" - 2:1 (2:1)

Голы: Рондон, 7 (1:0). Рондон, 40 (2:0). Лерма, 45+6 (2:1).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Шер, Дамметт, Йедлин, Диаме (Атсу, 80), Ритчи (Хэйден, 74), Ки Сон Ен, Кенеди (Кларк, 78), Рондон, Перес.

"Борнмут": Бегович, Смит (Дэниэлс, 30), Аке, С.Кук, Фрэнсис, Лерма (Гослинг, 46), Л.Кук, Брукс, Айб (Дефо, 82), Фрэйзер, Уилсон.

Предупреждения: Шер, 45+5. Рондон, 90+3. Л.Кук, 90+3.

Судья: Проберт.

10 ноября. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

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