"Лестер" согласился продать Махреза в "Челси" за 45 миллионов фунтов

"Лестер" принял предложение "Челси" о покупке хавбека Рияда Махреза, сообщает BeIN Sports. По данным СМИ, за игрока предложили 45 миллионов фунтов стерлингов.

Махрез выступает за "Лестер" с 2013 года. В сезоне-2015/16 он помог клубу выиграть первый в истории чемпионский титул и был признан игроком года в Англии по версии футболистов и болельщиков. В текущем чемпионате он провел три полных матча.