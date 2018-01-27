"Лестер" разгромил "Петерборо" и вышел в 1/8 финала Кубка Англии

В 1/16 финала Кубка Англии "Лестер" на выезде нанес разгромное поражение "Петерборо" со счетом 5:1. В составе победителей по дублю оформили нападающие Келечи Ихеаначо и Фуссени Диабате, а также гол забил полузащитник Уилфред Ндиди.

У хозяев отличился защитник Эндрю Хьюз.

Жеребьевка 1/8 финала состоится 29 января. Матчи пройдут 17 февраля.

Кубок Англии

1/16 финала

"Петерборо" - "Лестер" - 1:5 (0:3)

Голы: Диабате, 9 (0:1). Ихеаначо, 12 (0:2). Ихеаначо, 29 (0:3). Хьюз, 58 (1:3). Диабате, 87 (1:4). Ндиди, 90+2 (1:5).

"Лестер": Хамер, Фукс, Беналуан, Симпсон, Магуайр, Адриэн Силва, Иборра (Олбрайтон, 65), Барнс (Ндиди, 64), Ихеаначо (Чилвелл, 80), Грэй, Диабате.

Предупреждение: Иборра, 14.

Судья: Оливер.

27 января. Петерборо. Стадион ABAX Stadium.

Расписание матчей Кубка Англии