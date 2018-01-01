"Лестер разгромил "Хаддерсфилд", "Ньюкасл" обыграл "Стоук"

В матче 22-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Хаддерсфилд" – 3:0. По голу забили Рияд Махрез, Ислам Слимани и Марк Олбрайтон. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса не попал в заявку хозяев.

Отметим, что за "лис" в этой встрече дебютировал Адриен Силва. "Лестер" приобрел его у "Спортинга" еще летом, но необходимые бумаги пришли в офис ФИФА через 14 секунд после дедлайна. Из-за этого Силва четыре месяца находился без футбола. Иронично, что хавбек выбрал себе 14-й номер в новой команде.

В другом поединке "Ньюкасл" на выезде одолел "Стоук Сити" (1:0). Единственный гол на счету Айосе Переса. "Сороки" поднялись на 13-е место в турнирной таблице. "Гончары" идут 16-ми, "Лестер" стал восьмым, а "Хаддерсфилд" остался на 11-й позиции.

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22-й тур

"Лестер" – "Хаддерсфилд" – 3:0 (0:0)

Голы: Махрез, 53 (1:0). Слимани, 60 (2:0). Олбрайтон, 90+2 (3:0).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Морган (Драгович, 28), Магуайр, Олбрайтон, Джеймс (Адриэн Силва, 86), Амарти, Ндиди, Окадзаки, Махрез (Грэй, 77), Слимани.

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Леве (Мэлоун, 76), Шиндлер, Смит (Депуатр, 82), Уильямс, Муй, ван Ла Парра, Инс, Мунье, Лолли (Кванер, 59).

Предупреждения: Морган, 24. Мэлоун, 84.

Судья: Скотт.

1 января. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

"Стоук Сити" – "Ньюкасл" – 0:1 (0:0)

Гол: Перес, 73.

"Стоук Сити": Батленд, Питерс (Бераино, 71), Зума, Кэмерон, Виммер, Эдвардс, Адам, Аллен, Шупо-Мотинг, Крауч, Шачири (Диуф, 57).

"Ньюкасл Юнайтед": Дарлоу, Кларк, Манкильо, Ласкеллес, Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви, Атсу (Гэйл, 64), Мерфи (Дамметт, 82), Перес (Хэйден, 90).

Предупреждения: Манкильо, 26. Аллен, 54. Шупо-Мотинг, 60. Виммер, 66.

Судья: Кавана.

1 января. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.