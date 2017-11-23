"Лестер" расстанется с Мусой зимой?

"Лестер" расстанется со своим нападающим Ахмедом Мусой в зимнее трансферное окно, утверждает The Sun. В этом сезоне бывший форвард ЦСКА не провел ни одного матча в премьер-лиге. Нигериец был приобретен у армейцев летом 2016 года за 20 миллионов фунтов, однако в составе так и не закрепился.

Ранее агент Мусы Тони Харрис сообщил, что ЦСКА не выходил на него с предложениями. Представитель форварда отметил, что его клиент намерен остаться в Англии. Одним из претендентов на игрока, по сообщениям СМИ, как и летом, является "Халл Сити", который возглавляет бывший наставник ЦСКА Леонид Слуцкий.