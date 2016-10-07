"Лестер" просматривает форварда из седьмой английской лиги

"Лестер" может подписать нападающего клуба седьмой английской лиги "Хэрроу Боро". Как сообщает The Mirror, скауты чемпионов Англии просматривали 20-летнего форварда Ибрагима Мейте, который забил 10 голов в 14 матчах с начала сезона.
По данным источника, во время паузы на матчи сборных "Лестер" пригласил Мейте на просмотр, где он может сыграть в товарищеском поединке за "лис".
SPFAN
Взяли Мусу и посадили на лавку, шоб потом, кого то из дна брать.
20:14
баламошка
Лестер скоро на помойке будет Пеле находить.
19:56