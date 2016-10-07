19:37 | ФУТБОЛ — Англия

"Лестер" просматривает форварда из седьмой английской лиги

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"Лестер" может подписать нападающего клуба седьмой английской лиги "Хэрроу Боро". Как сообщает The Mirror, скауты чемпионов Англии просматривали 20-летнего форварда Ибрагима Мейте, который забил 10 голов в 14 матчах с начала сезона.

По данным источника, во время паузы на матчи сборных "Лестер" пригласил Мейте на просмотр, где он может сыграть в товарищеском поединке за "лис".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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SPFAN

Взяли Мусу и посадили на лавку, шоб потом, кого то из дна брать.

20:14

баламошка

Лестер скоро на помойке будет Пеле находить.

19:56

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