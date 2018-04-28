"Лестер" пропустил пять безответных мячей от "Кристал Пэлас"

"Лестер" разгромно проиграл "Кристал Пэлас" (0:5) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии. На 56-й минуте при счете 0:2 у "лис" был удален полузащитник Марк Олбрайтон. "Лестер" занимает девятое место в турнирной таблице с 44 очками, "Кристал Пэлас" идет на 11-м месте (38).



Чемпионат Англии



Премьер-лига



36-й тур



"Кристал Пэлас" - "Лестер" - 5:0 (2:0)



Голы: Заа, 17 (1:0). Макартур, 38 (2:0). Лофтус-Чик, 81 (3:0). ван Анхолт, 84 (4:0). Бентеке, 90 - с пенальти (5:0).



"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Кабай, Макартур (Шлупп, 83), Миливоевич, Лофтус-Чик (Бентеке, 86), Таунсенд (Ли Чхон Ен, 86), Заа.



"Лестер": Хамер, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Ндиди (Драгович, 51), Чудхури (Адриэн Силва, 46), Варди, Махрез, Ихеаначо (Диабате, 46), Грэй.



Предупреждения: Кабай, 53. Адриэн Силва, 78.



Удаление: Олбрайтон (Лестер), 56.



Судья: Дин.







"Ньюкасл Юнайтед" - "Вест Бромвич Альбион" - 0:1 (0:1)



Гол: Филлипс, 29 (0:1).



"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен, Дамметт (Мерфи, 58), Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви, Гэйл (Слимани, 65), Перес (Хоселу, 78).



"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Ливермор, Родригес (Крыховяк, 77), Рондон (Робсон-Кану, 90+4), Филлипс, Макклин (Эванс, 89).



Предупреждения: Ливермор, 37. Ньом, 45+1. Диаме, 68. Макклин, 82.



Судья: Кут.







"Хаддерсфилд" - "Эвертон" - 0:2 (0:1)



Голы: Дженк, 39 (0:1). Гуйе, 77 (0:2).



"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Мэлоун, 62), Муй, Притчард, ван Ла Парра (Депуатр, 75), Мунье, Кванер (Биллинг, 59).



"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Ш.Коулман, Кин, Шнейдерлен, Гуйе, Влашич (Мори, 75), Руни (Дэйвис, 63), Уолкотт, Дженк (Ньясс, 72).



Предупреждение: Хогг, 50.



Судья: Проберт.







"Саутгемптон" - "Борнмут" - 2:1 (1:1)



Голы: Тадич, 25 (1:0). Кинг, 45+1 (1:1). Тадич, 54 (2:1).



"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Беднарек, Ромеу, Лемина, Тадич (Уорд-Проуз, 87), Редмонд (Лонг, 59), Остин (Хейбьерг, 72).



"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг (Сермен, 72), Л.Кук, Кинг, Фрэйзер, Уилсон (Дефо, 64), Муссе (Айб, 64).



Предупреждения: Л.Кук, 4. Беднарек, 47. Уорд-Проуз, 89. Маккарти, 90+1. Седрик Суариш, 90+2. Хейбьерг, 90+5.



Судья: Тэйлор.





"Бернли" - "Брайтон" - 0:0



"Бернли": Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд (Хендрик, 81), Леннон (Нкуду, 72), Вуд (Воукс, 66), Гвюдмундссон, Барнс.



"Брайтон": Райан, Бонг, Бруно (Скелотто, 89), Даффи, Данк, Каяль, Гросс, Стивенс, Ульоа (Маррей, 67), Кноккарт, Искиэрдо (Марч, 85).



Предупреждения: Стивенс, 41. Маррей, 73.



Судья: Инст.



Турнирная таблица чемпионата Англии