19:03 | Футбол — Англия

"Лестер" пропустил пять безответных мячей от "Кристал Пэлас"


"Лестер" разгромно проиграл "Кристал Пэлас" (0:5) в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии. На 56-й минуте при счете 0:2 у "лис" был удален полузащитник Марк Олбрайтон. "Лестер" занимает девятое место в турнирной таблице с 44 очками, "Кристал Пэлас" идет на 11-м месте (38).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

36-й тур

"Кристал Пэлас" - "Лестер" - 5:0 (2:0)

Голы: Заа, 17 (1:0). Макартур, 38 (2:0). Лофтус-Чик, 81 (3:0). ван Анхолт, 84 (4:0). Бентеке, 90 - с пенальти (5:0). 

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Уорд, Кабай, Макартур (Шлупп, 83), Миливоевич, Лофтус-Чик (Бентеке, 86), Таунсенд (Ли Чхон Ен, 86), Заа.

"Лестер": Хамер, Морган, Магуайр, Чилвелл, Олбрайтон, Ндиди (Драгович, 51), Чудхури (Адриэн Силва, 46), Варди, Махрез, Ихеаначо (Диабате, 46), Грэй.

Предупреждения: Кабай, 53. Адриэн Силва, 78. 

Удаление: Олбрайтон (Лестер), 56. 

Судья: Дин.



"Ньюкасл Юнайтед" - "Вест Бромвич Альбион" - 0:1 (0:1)

Гол: Филлипс, 29 (0:1). 

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Лежен, Дамметт (Мерфи, 58), Ласкеллес, Кенеди, Йедлин, Диаме, Ритчи, Шелви, Гэйл (Слимани, 65), Перес (Хоселу, 78).

"Вест Бромвич Альбион": Фостер, Гиббс, Ньом, Доусон, Хегази, Брант, Ливермор, Родригес (Крыховяк, 77), Рондон (Робсон-Кану, 90+4), Филлипс, Макклин (Эванс, 89).

Предупреждения: Ливермор, 37. Ньом, 45+1. Диаме, 68. Макклин, 82. 

Судья: Кут.



"Хаддерсфилд" - "Эвертон" - 0:2 (0:1)

Голы: Дженк, 39 (0:1). Гуйе, 77 (0:2). 

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен Занка, Конголо, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Мэлоун, 62), Муй, Притчард, ван Ла Парра (Депуатр, 75), Мунье, Кванер (Биллинг, 59).

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Ш.Коулман, Кин, Шнейдерлен, Гуйе, Влашич (Мори, 75), Руни (Дэйвис, 63), Уолкотт, Дженк (Ньясс, 72).

Предупреждение: Хогг, 50. 

Судья: Проберт.



"Саутгемптон" - "Борнмут" - 2:1 (1:1)

Голы: Тадич, 25 (1:0). Кинг, 45+1 (1:1). Тадич, 54 (2:1). 

"Саутгемптон": Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Йосида, Худт, Беднарек, Ромеу, Лемина, Тадич (Уорд-Проуз, 87), Редмонд (Лонг, 59), Остин (Хейбьерг, 72).

"Борнмут": Бегович, Аке, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Гослинг (Сермен, 72), Л.Кук, Кинг, Фрэйзер, Уилсон (Дефо, 64), Муссе (Айб, 64).

Предупреждения: Л.Кук, 4. Беднарек, 47. Уорд-Проуз, 89. Маккарти, 90+1. Седрик Суариш, 90+2. Хейбьерг, 90+5. 

Судья: Тэйлор.



"Бернли" - "Брайтон" - 0:0 

"Бернли": Поуп, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Корк, Уэствуд (Хендрик, 81), Леннон (Нкуду, 72), Вуд (Воукс, 66), Гвюдмундссон, Барнс.

"Брайтон": Райан, Бонг, Бруно (Скелотто, 89), Даффи, Данк, Каяль, Гросс, Стивенс, Ульоа (Маррей, 67), Кноккарт, Искиэрдо (Марч, 85).

Предупреждения: Стивенс, 41. Маррей, 73. 

Судья: Инст.
 

Турнирная таблица чемпионата Англии

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