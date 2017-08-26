"Лестер" пролетел 15 минут, чтобы попасть на матч с "Манчестер Юнайтед"

Игроки и тренерский штаб "Лестера" добирались на матч 3-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" чартером, сообщает Daily Mail. Обычно команда едет на этот выезд на автобусе, но сейчас "лисы" решили не терять времени.

Расстояние между городами составляет 170 километров по трассе, которое можно преодолеть примерно за 2 часа. Время полета на самолете составило 15 минут. Поединок состоится сегодня, начало матча - 19.30 по московскому времени.