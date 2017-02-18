"Лестер" проиграл "Миллуоллу" в 1/8 финала Кубка Англии

Действующий чемпион Англии "Лестер" с минимальным счетом уступил "Миллуоллу" в матче 1/8 финала Кубка Англии. "Мидлсбро" переиграл "Оксфорд Юнайтед", а "Хаддерсфилд" и "Манчестер Сити" не смогли порадовать зрителей забитыми голами, поэтому их ждет переигровка.

Кубок Англии

1/8 финала

"Хаддерсфилд" - "Манчестер Сити" - 0:0

"Мидлсбро" - "Оксфорд Юнайтед" - 3:2 (2:0)

Голы: Лидбиттер, 26 - с пенальти (1:0). Гестед, 34 (2:0). Магуайр, 64 (2:1). Мартинес, 65 (2:2). Стуани, 86 (3:2).

"Миллуолл" - "Лестер" - 1:0 (0:0)

Гол: Каммингс, 90.

Предупреждение: Купер, 45.

Удаление: Купер (М), 52.