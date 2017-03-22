"Лестер" предложил Варди усиленную охрану в связи с угрозами фанатов

Руководство "Лестера" готово предоставить личную охрану лидеру атак команды Джейми Варди и ео семье, сообщает Sky Sports. Игрок ранее пожаловался, что его обвиняют в причастности к увольнению Клаудио Раньери и угрожают расправой. Сам футболист отрицает, что приложил руку к отставке специалиста.

Раньери принял "Лестер" перед стартом прошлого сезона и впервые в истории сделал его чемпионом Англии, а также вывел в плей-офф Лиги чемпионов. В феврале этого года он был уволен из-за неудовлетворительных результатов. В СМИ появилась информация, что несколько игроков, включая Варди, попросили руководство уволить итальянца.