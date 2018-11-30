"Лестер" поздравил Линекера. Экс-нападающему исполнилось 58 лет

"Лестер" поздравил с днем рождения экс-нападающего сборной Англии и "лис" Гари Линекера. Рекордсмену национальной команды по количеству голов на чемпионате мира исполнилось 58 лет.

Линекер выступал за "Лестер", "Барселону", "Тоттенхэм", "Эвертон" и другие клубы. Англичанин становился обладателем кубка Англии в 1991 году в составе "шпор". Экс-футболист провел 80 матчей за сборную Англии и забил 48 голов. Линекер включен в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.