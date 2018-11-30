"Лестер" поздравил Линекера. Экс-нападающему исполнилось 58 лет

"Лестер" поздравил с днем рождения экс-нападающего сборной Англии и "лис" Гари Линекера. Рекордсмену национальной команды по количеству голов на чемпионате мира исполнилось 58 лет.
Линекер выступал за "Лестер", "Барселону", "Тоттенхэм", "Эвертон" и другие клубы. Англичанин становился обладателем кубка Англии в 1991 году в составе "шпор". Экс-футболист провел 80 матчей за сборную Англии и забил 48 голов. Линекер включен в список величайших футболистов XX века по версии World Soccer.
Happy birthday to Gary Lineker! 🎂 pic.twitter.com/I6U72VsZZu– Leicester City (@LCFC) 30 ноября 2018 г.
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