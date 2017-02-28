"Лестер" после отставки Раньери обыграл "Ливерпуль", Варди сделал дубль

"Лестер" в матче 26-го тура чемпионата Англии обыграл на своем поле "Ливерпуль" - 3:1. В составе хозяев дубль сделал Джейми Варди, еще один мяч на счету Дэнни Дринкуотера. Этот поединок стал первым после отставки Клаудио Раньери с поста главного тренера "лис". Руководил командой исполняющий обязанности Крейг Шекспир.

"Лестер" в этом матче забил первый гол в 2017 году и лишился статуса последней команды из чемпионатов топ-5, которая еще не поражала ворота соперника. "Лисы" прервали свою пятиматчевую серию без побед и покинули зону вылета, опередив "Кристал Пэлас" и "Мидлсбро" в турнирной таблице.

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26-й тур

"Лестер" - "Ливерпуль" - 3:1 (2:0)

Голы: Варди, 28 (1:0). Дринкуотер, 39 (2:0). Варди, 60 (3:0). Филиппе Коутинью, 68 (3:1).

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Морган, Хут, Фукс, Дринкуотер, Ндиди, Окадзаки (Амарти, 69), Махрез (Грэй, 80), Олбрайтон (Чилвелл, 90+1), Варди.

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн, Матип, Лукас (Вудберн, 84), Милнер, Эмре Джан, Вайналдум, Лаллана (Ориги, 66), Филиппе Коутинью, Роберту Фирмину, Мане (Альберто Морено, 66).

Судья: Мэйсон.

Лестер. Стадион King Power Stadium.

Трансляция матча "Лестер" - "Ливерпуль"