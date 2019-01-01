"Лестер" победил "Эвертон", Варди - автор первого гола в чемпионате Англии в 2019 году

"Лестер" обыграл "Эвертон" в матче 21-го тура чемпионата Англии. Единственный мяч забил Джейми Варди. Этот гол стал первым в английской премьер-лиге в 2019 году.

"Лестер" в таблице поднялся на седьмое место, "Эвертон" идет десятым.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

21-й тур

"Эвертон" - "Лестер" - 0:1 (0:0)

Гол: Варди, 58.

"Эвертон": Пикфорд, Динь, Зума, Кин, Кенни, Сигурдссон, Гей, Андре Гомеш (Бернард, 62), Уолкотт (Дженк, 70), Калверт-Льюин, Ришарлисон.

"Лестер": Шмайхель, Эванс, Симпсон, Рикарду Перейра, Магуайр, Чилвелл, Менди, Ндиди, Чудхури, Варди (Грэй, 90+3), Геззаль (Олбрайтон, 46).

Предупреждения: Андре Гомеш, 52. Эванс, 75. Динь, 80. Дженк, 81.

Судья: Аткинсон.

1 января. Ливерпуль. Стадион "Goodison Park".