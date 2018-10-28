"Лестер" отменил тренировку. Команда хочет перенести матч Кубка лиги

"Лестер" отменил сегодняшнюю тренировку, сообщает Daily Mail. Руководство клуба планирует перенести матч 1/8 финала кубка лиги против "Саутгемптона".

Сегодня руководство "Лестера" приняло решение отменить тренировку. "Лисы" считают, что футболисты психологически не готовы выйти на поле в ближайшей встрече против "Саутгемптона".

Напомним, после матча 10-го тура премьер-лиги между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) с газона стадиона "Кинг Пауэр" взлетел вертолет, принадлежащий владельцу "лис" Вишаю Шривадданапрабхе. Он перелетел через стадион, а затем рухнул на парковке рядом с ним. Как сообщает BBC, пилот потерял управление, в результате чего вертолет разбился. На месте крушения возник пожар, туда сразу же направились пожарные и служба спасения.

Вишай Шриваддханапрабх купил "Лестер" в 2010 году, в сезоне 2015/16 клуб стал чемпионом Англии под руководством Клаудио Раньери.