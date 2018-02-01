"Лестер" оштрафует Махреза за пропуск тренировок

Нападающий "Лестера" Рияд Махрез пропустил несколько тренировок команды. Как сообщает Daily Mail, "лисы" оштрафуют 26-летнего алжирца за это на 200 тысяч евро.

​Отмечается, что Махрез не появлялся в клубе на протяжении последних трех дней. Футболист пропустил встречу против "Эвертона" (1:2). Скорее всего, это связано с его неудавшимся трансфером в "Манчестер Сити".