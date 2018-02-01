"Лестер" оштрафует Махреза за пропуск тренировок

Нападающий "Лестера" Рияд Махрез пропустил несколько тренировок команды. Как сообщает Daily Mail, "лисы" оштрафуют 26-летнего алжирца за это на 200 тысяч евро.
Отмечается, что Махрез не появлялся в клубе на протяжении последних трех дней. Футболист пропустил встречу против "Эвертона" (1:2). Скорее всего, это связано с его неудавшимся трансфером в "Манчестер Сити".
Напомним, Махрез выступает за "Лестер" с 2014 года. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2020 года. В этом сезоне он принял участие в 27 матчах, забив 9 мячей и отдав 7 результативных передач.