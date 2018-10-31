"Лестер" опубликовал обращение сына погибшего владельца клуба

"Лестер" на своем официальном сайте опубликовал обращение Айяватта Шривадданапрабха - сына владельца клуба Вишая Шривадданапрабха, погибшего при крушении вертолета возле стадиона "Кинг Пауэр".

- Я хотел бы поблагодарить всех от всего сердца за эту подавляющую поддержку, - говорится в сообщении. - То, что произошло, заставило меня понять, насколько был важен мой папа для многих людей во всем мире, и меня тронуло то, как близко к сердцу восприняли эту трагедию многие люди.

В течение долгого времени мой отец учил меня быть сильным и заботиться о своей семье. Он любил свою семью. Он превратил "Лестер" в семью. И ничто не сделало бы его более гордым, чем осознание того, как семья "Лестера", которую он построил, поддерживает друг друга во время такой печали.

Он оставил мне наследие. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы продолжить осуществлять эти мечты.

Мы с семьей хотели бы поблагодарить каждого из вас за вашу искреннюю доброту и добрые намерения в самое трудное для нас время. Я скучаю по тебе, папа, всем моим сердцем.

Напомним, в результате крушения вертолета возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) погибли пять человек: миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, два члена его персонала - Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович.

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