"Лестер" одолел "Вест Хэм"

"Лестер" на своем поле нанес поражение "Вест Хэму" (1:0) в матче 19-го тура премьер-лиги. Единственный мяч на счету Ислама Слимани. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса остался в запасе "лис". Этот успех позволил команде Клаудио Раньери подняться на 15-е место в таблице.

В другом поединке "Бернли" разгромил "Сандерленд" – 4:1. Хет-трик оформил Андре Грэй.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

19-й тур

"Лестер" – "Вест Хэм" – 1:0 (1:0)

Гол: Слимани, 20.

"Лестер": Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Чилвелл, Олбрайтон, Махрез (Фукс, 70), Дринкуотер, Амарти, Грэй (Окадзаки, 80), Слимани (Ульоа, 83).

"Вест Хэм": Рэндолф, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Пайет, Нобл (Ланцини, 57), Айю (Фегули, 65), Куяте (Фернандес, 78), Нордтвейт, Антонио, Кэрролл.

Предупреждения: Хут, 44. Огбонна, 45. Амарти, 47. Олбрайтон, 66. Нордтвейт, 71. Шмейхель, 72. Симпсон, 83. Ланцини, 84.

Судья: Тэйлор.

31 декабря. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

"Бернли" – "Сандерленд" – 4:1 (1:0)

Голы: Грэй, 31 (1:0). Грэй, 51 (2:0). Грэй, 53 (3:0). Барнс, 67 - с пенальти (4:0). Дефо, 71 (4:1).

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Гвюдмундссон, 68), Арфилд, Мэрни, Бойд, Барнс (Тарковски, 85), Грэй (Воукс, 78).

"Сандерленд": Манноне, О`Ши (Лав, 72), ван Анхолт, Коне (Ндонг, 24), Джонс, Джилободжи, Ларссон, Янузай, Дефо, Аничебе (Пинар, 46), Борини.

Предупреждения: Джонс, 42. Мэрни, 45+2.

Судья: Скотт.

31 декабря. Бернли. Стадион "Терф Мур".