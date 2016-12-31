"Лестер" одолел "Вест Хэм"

"Лестер" на своем поле нанес поражение "Вест Хэму" (1:0) в матче 19-го тура премьер-лиги. Единственный мяч на счету Ислама Слимани. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса остался в запасе "лис". Этот успех позволил команде Клаудио Раньери подняться на 15-е место в таблице.
В другом поединке "Бернли" разгромил "Сандерленд" – 4:1. Хет-трик оформил Андре Грэй.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
19-й тур
"Лестер" – "Вест Хэм" – 1:0 (1:0)
Гол: Слимани, 20.
"Лестер": Шмейхель, Хут, Симпсон, Морган, Чилвелл, Олбрайтон, Махрез (Фукс, 70), Дринкуотер, Амарти, Грэй (Окадзаки, 80), Слимани (Ульоа, 83).
"Вест Хэм": Рэндолф, Огбонна, Рид, Крессуэлл, Пайет, Нобл (Ланцини, 57), Айю (Фегули, 65), Куяте (Фернандес, 78), Нордтвейт, Антонио, Кэрролл.
Предупреждения: Хут, 44. Огбонна, 45. Амарти, 47. Олбрайтон, 66. Нордтвейт, 71. Шмейхель, 72. Симпсон, 83. Ланцини, 84.
Судья: Тэйлор.
31 декабря. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".
"Бернли" – "Сандерленд" – 4:1 (1:0)
Голы: Грэй, 31 (1:0). Грэй, 51 (2:0). Грэй, 53 (3:0). Барнс, 67 - с пенальти (4:0). Дефо, 71 (4:1).
"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Дефур (Гвюдмундссон, 68), Арфилд, Мэрни, Бойд, Барнс (Тарковски, 85), Грэй (Воукс, 78).
"Сандерленд": Манноне, О`Ши (Лав, 72), ван Анхолт, Коне (Ндонг, 24), Джонс, Джилободжи, Ларссон, Янузай, Дефо, Аничебе (Пинар, 46), Борини.
Предупреждения: Джонс, 42. Мэрни, 45+2.
Судья: Скотт.
31 декабря. Бернли. Стадион "Терф Мур".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/