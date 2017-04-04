"Лестер" одержал шестую победу подряд после увольнения Раньери

В матче 31-го тура чемпионата Англии "Лестер" дома обыграл "Сандерленд" - 2:0. Голами у хозяев поля отметились нападающие Ислам Слимани и Джейми Варди.

Отметим, что после увольнения с поста главного тренера Клаудио Раньери "лисы" выиграли шестой матч кряду. Пять побед пришлись на премьер-лигу, одну победу подопечные Крэйга Шекспира одержали в Лиге чемпионов.

В параллельной встрече "Бернли" обыграл "Стоук Сити" благодаря единственному голу полузащитника Джорджа Бойда.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

31-й тур

"Лестер" - "Сандерленд" - 2:0 (0:0)

Голы: Слимани, 69 (1:0). Варди, 78 (2:0).

"Лестер": Шмайхель, Хут, Фукс, Беналуан, Симпсон, Махрез, Дринкуотер, Грэй (Олбрайтон, 62), Ндиди (Кинг, 82), Окадзаки (Слимани, 62), Варди.

"Сандерленд": Пикфорд, Овьедо, Коне, Джонс, Денайер, Ларссон (Хазри, 73), Каттермоул (Аничебе, 73), Родуэлл (Гибсон, 80), Ндонг, Дефо, Борини.

Предупреждение: Каттермоул, 35.

Судья: Скотт.

4 апреля. Лестер. Стадион King Power Stadium.

"Бернли" - "Стоук Сити" - 1:0 (0:0)

Гол: Бойд, 58 (1:0).

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Дефур (Брэйди, 57), Бойд, Хендрик, Воукс (Тарковски, 85), Грэй (Барнс, 78).

"Стоук Сити": Грант, Шоукросс, Питерс, Муньеса, Мартинс Инди, Кэмерон, Адам, Аллен (Афеллай, 85), Арнаутович, Диуф, Бераино (Крауч, 71).

Предупреждения: Уорд, 24. Бартон, 30. Адам, 76. Мартинс Инди, 88. Бойд, 90.

Судья: Френд.

04 апреля. Бернли. Стадион Turf Moor.