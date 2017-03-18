"Лестер" одержал четвертую победу подряд после увольнения Раньери

"Лестер" в 29-м туре чемпионата Англии обыграл на выезде "Вест Хэм" - 3:2. Победный гол в этой встрече на счету нападающего Джейми Варди. Для "лис" эта победа стала четвертой подряд после увольнения Клаудио Раньери с поста главного тренера команды.

"Кристал Пэлас" минимально переиграл "Уотфорд" - 1:0. В еще одном матче "Сандерленд" и "Бернли" разошлись миром - 0:0.

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29-й тур

"Кристал Пэлас" - "Уотфорд" - 1:0 (0:0)

Гол: Дини, 68 - в свои ворота.

"Кристал Пэлас": Хеннесси, М.Сако, Томкинс (Данн, 83), Уорд, Шлупп, Кабай (Дилейни, 87), Таунсенд (Б.Сако, 87), Заа, Панчеон, Миливоевич, Бентеке.

"Уотфорд": Гомес, Кабуль, Предль, Бритос, Янмат (Амрабат, 63), Каткарт, Бехрами (Дукуре, 46), Капуэ, Клеверли (Саксесс, 80), Дини, Ньянг.

Предупреждения: Клеверли, 38. Предль, 66.

Судья: Аткинсон.

18 марта. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

"Сандерленд" - "Бернли" - 0:0

"Сандерленд": Пикфорд, О`Ши, Овьедо, Джонс, Денайер, Ларссон (Хазри, 78), Гибсон (Ндонг, 74), Родуэлл, Янузай, Дефо, Борини.

"Бернли": Хитон, Ми, Уорд, Лоутон, Кин, Бартон, Арфилд, Бойд (Брэйди, 74), Хендрик, Барнс (Воукс, 65), Грэй.

Предупреждения: Бартон, 23. Гибсон, 58. Борини, 81. Джонс, 86.

Судья: Мэдли.

18 марта. Сандерленд. Стадион "Stadium of Light".

"Вест Хэм Юнайтед" - "Лестер" - 2:3 (1:3)

Голы: Махрез, 5 (0:1). Хут, 7 (0:2). Ланцини, 20 (1:2). Варди, 38 (1:3). Айю, 63 (2:3).

"Вест Хэм Юнайтед": Рэндолф, Рид (Снодграсс, 18), Жозе Фонти, Бирам, Крессуэлл (Масуаку, 73), Айю, Куяте, Антонио, Обианг (Фернандес, 67), Ланцини, Кэрролл.

"Лестер": Шмайхель, Хут, Фукс, Беналуан, Олбрайтон, Махрез (Чилвелл, 87), Дринкуотер, Ндиди, Окадзаки (Симпсон, 76), Варди (Муса, 76), Слимани.

Предупреждение: Дринкуотер, 56.

Судья: Ист.

18 марта. Лондон. Стадион "London Stadium".