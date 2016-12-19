"Лестер" обжалует удаление Варди

"Лестер" принял решение подать апелляцию в FA на красную карточку нападающего Джейми Варди, которую он получил в матче 17-го тура чемпионата Англии против "Стоука" (2:2), сообщает ВВС. Ассоциация должна будет рассмотреть эту жалобу, выслушав всех участниуов инцидента.

Арбитр встречи Крейг Поусон удалил Варди за фол против нападающего "Стоука" Маме Диуфа. Англичанин сыграл в подкате прямой ногой. "Лестер" утверждает, что игрок в этом моменте действовал непреднамеренно.