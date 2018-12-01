"Лестер" обыграл "Уотфорд", "Ньюкасл" уступил "Вест Хэму"

"Лестер" победил "Уотфорд" в матче 14-го тура чемпионата Англии (2:0). Голами в составе "лис" отметились форвард Джейми Варди и хавбек Джеймс Мэддисон.

"Лестер" набрал 21 очко и поднялся на седьмое место в турнирной таблице, "Уотфорд" с 20 баллами располагается на десятой строчке.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

14-й тур

"Лестер" - "Уотфорд" - 2:0 (2:0)

Голы: Варди, 12 - с пенальти (1:0). Мэддисон, 23 (2:0).

"Лестер": Шмайхель, Эванс (Иборра, 84), Рикарду Перейра, Морган, Чилвелл, Олбрайтон, Менди, Ндиди, Мэддисон, Варди (Ихеаначо, 73), Д.Грэй (Чаглар Сеюнджю, 69).

"Уотфорд": Фостер, Мариаппа, Каткарт, Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра (Дини, 55), Дукуре, Хьюз (Чалоба, 76), Деулофеу (А.Грэй, 55), Саксесс.

Предупреждения: Олбрайтон, 62. Саксесс, 85. Мэддисон, 90+4.

Удаление: Капуэ, 90.

Судья: Скотт.

01 декабря. Лестер. Стадион "King Power Stadium".

"Ньюкасл" уступил "Вест Хэму" (0:3). Дублем в составе гостей отметился нападающий Хавьер Эрнандес.

"Ньюкасл Юнайтед" - "Вест Хэм Юнайтед" - 0:3 (0:1)

Голы: Эрнандес, 11 (0:1). Эрнандес, 63 (0:2). Фелипе Андерсон, 90+3 (0:3).

"Ньюкасл Юнайтед": Дубравка, Фернандес, Шер, Манкильо, Йедлин, Диаме, Ритчи (Атсу, 54), Ки Сон Ен, Кенеди (Шелви, 70), Рондон, Перес (Хоселу, 78).

"Вест Хэм Юнайтед": Фабяньски, Сабалета, Крессуэлл (Масуаку, 56), Бальбуэна, Диоп, Райс, Нобл (Уилшир, 85), Эрнандес, Арнаутович (Обианг, 71), Снодграсс, Фелипе Андерсон.

Предупреждения: Снодграсс, 21. Нобл, 32. Ритчи, 41. Сабалета, 43. Шер, 79. Йедлин, 89.

Судья: Тирни.

01 декабря. Ньюкасл. Стадион "St. James’ Park".

"Кристал Пэлас" обыграл "Бернли" (2:0).

"Кристал Пэлас" - "Бернли" - 2:0 (1:0)

Голы: Макартур, 16 (1:0). Таунсенд, 77 (2:0).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Томкинс, ван Анхолт, Ван-Биссака, Макартур (Шлупп, 79), Куяте, Миливоевич, Майер (Панчеон, 90+2), Таунсенд (Серлот, 88), Заа.

"Бернли": Харт, Ми, Лонг, Лоутон, Тэйлор, Дефур (Воукс, 60), Корк, Хендрик, Леннон (Брэйди, 46), Вуд (Барнс, 80), Гвюдмундссон.

Предупреждения: Ми, 42. Майер, 84.

Судья: Проберт.

01 декабря. Лондон. Стадион "Selhurst Park".

"Брайтон" одержал волевую победу над "Хаддерсфилдом" (2:1).

"Хаддерсфилд" - "Брайтон & Хоув" - 1:2 (1:1)

Голы: Йергенсен, 1 (1:0). Даффи, 45+4 (1:1). Андоне, 69 (1:2).

"Хаддерсфилд": Лессль, Йергенсен, Конголо, Дурм, Шиндлер, Хадергьонай, Хогг (Уильямс, 77), Муй (Смит, 63), Притчард (Депуатр, 49), Биллинг, Мунье.

"Брайтон & Хоув": Райан, Бруно (Балогун, 78), Даффи, Данк, Бернарду, Гросс, Преппер, Марч, Биссума (Каяль, 90+1), Искиэрдо, Андоне (Маррей, 79).

Предупреждения: Бруно, 39. Балогун, 82.

Удаление: Мунье, 32.

Судья: Оливер.

01 декабря. Хаддерсфилд. Стадион "John Smith's Stadium".

Все о чемпионате Англии - здесь