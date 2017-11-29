"Лестер" обыграл "Тоттенхэм", "Брайтон" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью

"Лестер" победил "Тоттенхэм" со счетом 2:1 в матче 14-го тура чемпионата Англии. "Лисы" одержали первую победу в турнире с 29 октября и поднялись на девятое место в турнирной таблице.

В составе победителей по голу забили Джейми Варди и Рияд Махрез, у гостей отличился Харри Кейн.

В другой встрече "Брайтон" и "Кристал Пэлас" сыграли вничью – 0:0. Гости набирают очки в трех матчах подряд, однако на данный момент еще остаются на последнем месте в таблице.

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Премьер-лига

14-й тур

"Брайтон" – "Кристал Пэлас" – 0:0

"Брайтон": Райан, Бруно, Зуттнер, Даффи, Данк, Гросс (Браун, 82), Преппер, Стивенс, Кноккарт, Маррей (Хемед, 86), Искиэрдо (Марч, 72).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, М.Сако, Томкинс, Уорд, Шлупп, Кабай (Макартур, 67), Миливоевич, Лофтус-Чик, Бентеке, Таунсенд, Заа.

Предупреждения: Искиэрдо, 48. Данк, 65.

Судья: Марринер.

28 ноября. Брайтон. Стадион Falmer Stadium.