"Лестер" обыграл "Суонси" после увольнения Шекспира

Матч 9-го тура чемпионата Англии "Суонси" – "Лестер" завершился победой гостей – 2:1. Отметим, что "лисами" в этой встрече руководил и.о. главного тренера Майкл Эпплтон, поскольку на этой неделе в отставку был отправлен наставник "Лестера" Крэйг Шекспир.

В параллельной встрече "Ньюкасл" вырвал победу у "Кристал Пэлас" (1:0), а "Стоук Сити" дома уступил "Борнмуту" (1:2).

Чемпионат Англии

Премьер-лига

9-й тур

"Суонси" - "Лестер" - 1:2 (0:1)

Голы: Фернандес, 25 - в свои ворота (0:1). Окадзаки, 49 (0:2). Моусон, 56 (1:2).

"Суонси": Фабяньски, Ольссон, Нотон, Фернандес, Моусон, Бриттон (Ки Сон Ен, 46), Кэрролл, Ренату Санчеш (Раутледж, 78), Айю, Нарсингх (Дайер, 56), Абрахам.

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Симпсон, Морган, Магуайр, Иборра, Олбрайтон, Ндиди, Окадзаки (Кинг, 68), Варди, Махрез (Грэй, 87).

Предупреждение: Фукс, 15.

Судья: Оливер.

21 октября. Суонси. Стадион Liberty Stadium.

"Ньюкасл" - "Кристал Пэлас" - 1:0 (0:0)

Гол: Мерино, 86.

"Ньюкасл": Эллиот, Лежен, Манкильо, Ласкеллес, Йедлин, Ритчи, Шелви, Хэйден (Мерино, 56), Хоселу (Митрович, 79), Атсу, Перес (Диаме, 66).

"Кристал Пэлас": Сперони, М.Сако, Данн, ван Анхолт, Уорд, Шлупп, Кабай, Макартур (Б.Сако, 88), Миливоевич, Таунсенд, Заа (Лофтус-Чик, 77).

Предупреждения: Лежен, 21. Кабай, 28. ван Анхолт, 30. Ласкеллес, 31. Манкильо, 60. Хоселу, 67.

Судья: Аттуэлл.

21 октября. Ньюкасл. Стадион St. James’ Park.

"Стоук Сити" - "Борнмут" - 1:2 (0:2)

Голы: Сермен, 16 (0:1). Станислас, 18 - с пенальти (0:2). Диуф, 63 (1:2).

"Стоук Сити": Батленд, Джонсон (Крауч, 59), Шоукросс, Питерс, Зума, Кэмерон, Флетчер, Аллен, Шупо-Мотинг, Диуф, Хесе (Бераино, 81).

"Борнмут": Бегович, Смит, Аке, Дэниэлс, Фрэнсис, Сермен, Л.Кук (Артер, 77), Станислас, Афобе, Айб (Пью, 87), Муссе (С.Кук, 62).

Предупреждение: Л.Кук, 67.

Судья: Проберт.

21 октября. Стоук-он-Трент. Стадион Bet365 Stadium.

Турнирная таблица премьер-лиги – здесь