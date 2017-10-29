"Лестер" обыграл "Эвертон" в первом матче Пюэля

"Лестер" обыграл на своем поле "Эвертон" в матче 10-го тура чемпионата Англии - 2:0. Счет в этой встрече открыл Джейми Варди, второй мяч забил Демарэй Грэй.

Этот поединок был первым для Клода Пюэля под руководством "Лестера". Ранее "лисы" уволили Крэйга Шекспира. Победа позволила команде подняться на 11-е место в трунирной таблице.

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10-й тур

"Лестер" - "Эвертон" - 2:0 (2:0)

Голы: Варди, 18 (1:0). Грэй, 29 (2:0).

"Лестер": Шмайхель, Фукс, Симпсон, Морган, Магуайр, Чилвелл (Олбрайтон, 83), Иборра, Ндиди, Варди (Ихеаначо, 90), Махрез (Окадзаки, 75), Грэй.

"Эвертон": Пикфорд, Бэйнс, Ягелка, Уильямс, Кенни, Гуйе, Дэйвис, Руни (Сигурдссон, 74), Миральяс (Банингиме, 46), Леннон (Ньясс, 46), Калверт-Льюин.

Предупреждения: Дэйвис, 20. Гуйе, 65.

Судья: Марринер.

29 октября. Лестер. Стадион King Power Stadium.