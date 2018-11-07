"Лестер" не будет включать музыку, если забьет в матче с "Бернли"

"Лестер" не будет праздновать голы традиционной композицией Fire, если забьет в ближайшем матче премьер-лиги с "Бернли". В субботу "лисы" проведут первую домашнюю игру после кончины владельца клуба Вишая Шриваддханапрабха. Тайский бизнесмен и еще четыре человека погибли при крушении вертолета у стадиона "Кинг Пауэр" 27 октября после матча "Лестера" с "Вест Хэмом", сообщает The Times.

"Лестер" планирует почтить память Шриваддханапрабха двухминутным молчанием, а также собирается подарить болельщикам сувениры в память о тайском функционере.