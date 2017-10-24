"Лестер" не будет обращаться в CAS по поводу перехода Адриэна Силвы

"Лестер" на официальном сайте объявил, что не будет подавать жалобу в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) на запрет регистрировать полузащитника Адриэна Силву. Хавбек должен был перейти в клуб из лиссабонского "Спортинга" за 22 миллиона фунтов. Однако "Лестер" опоздал с его регистрацией на 14 секунд, из-за чего ФИФА запретила его заявлять.

- Мы были намерены подать заявление в CAS, чтобы решить вопрос как можно быстрее. Однако нам стало ясно, что ФИФА не будет поддерживать ускорение процесса, чтобы заставить клуб неохотно принять единоличное решение Комитета по статусу игроков ФИФА, - говорится в заявлении. - В настоящее время "Лестер" по сути бессилен продолжать оспаривать решение, но мы будем продолжать поддерживать Адриэна в любом личном обращении, которое он захочет предпринять. Намерены зарегистрировать Адриэн при первой же возможности.