"Лестер" может переименовать стадион клуба в честь погибшего владельца

"Лестер" может переименовать стадион в честь погибшего владельца клуба Вишая Шривадданапрабхи, информирует ESPN.

Сын Вишая Айяватт Шривадданапрабха, который является вице-президентом "Лестера", вместе с другими руководителями King Power Group выступает за переименование стадиона в "Кун Вишай". Кроме того, клуб хочет построить учебный центр стоимостью 100 миллионов долларов, который тоже будет носить имя погибшего владельца.

Ранее полиция Лестершира опубликовала имена пятерых погибших в результате падения вертолета возле стадиона "Кинг Пауэр", на котором свои матчи проводил "Лестер". Трагедия произошла в субботу вечером после матча 10-го тура чемпионата Англии между "лисами" и "Вест Хэмом" (1:1).

На борту вертолета в момент трагедии находились владелец "Лестера", миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, два члена его персонала - Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович. Официальное опознание тел состоится позже.

Ранее сообщалось, что причиной крушения мог стать хвоствой винт вертолета, а также ошибка пилота. На месте падения продолжается расследование.