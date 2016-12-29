"Лестер" - лучший клуб 2016 года по версии ассоциации Европейских спортивных изданий

"Лестер" признан лучшим клубом 2016 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). "Лестер" в сезоне-2015/16 впервые стал чемпионом Англии, а в текущем - пробился в плей-офф Лиги чемпионов.

Победителя определяли представители изданий из 110 стран мира. За команду Клаудио Раньери отдано 712 голосов (20,71 процента опрошенных). Второе место заняли чемпионы Европы - сборная Португалии (529 голосов, 15,39 процента). Тройку замкнул "Реал" (385 голосов, 11,2 процента).

Лучшим спортивным событием года признан чемпионат Европы-2016 (967 голосов, 28,13 процента). Второе место заняла Олимпиада (880 голосов, 25,6 процента), третье - чемпионат Европы по легкой атлетике (426 голосов, 12,39 процента).