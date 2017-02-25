"Лестер" лишился теоретических шансов на чемпионство

"Лестер" теперь совершенно точно не сможет защитить чемпионский титул в этом сезоне. "Челси" переиграл сегодня "Суонси" и теперь в активе "синих" 63 очка, а у действующих чемпионов на данный момент 21 очко. Таким образом, даже если "Лестер" выиграет все оставшиеся 13 своих матчей, а остальные претенденты на титул проиграют, то не сможет стать первым.