"Лестер" лишился теоретических шансов на чемпионство

"Лестер" теперь совершенно точно не сможет защитить чемпионский титул в этом сезоне. "Челси" переиграл сегодня "Суонси" и теперь в активе "синих" 63 очка, а у действующих чемпионов на данный момент 21 очко. Таким образом, даже если "Лестер" выиграет все оставшиеся 13 своих матчей, а остальные претенденты на титул проиграют, то не сможет стать первым.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
inspire
даже если "Лестер" выиграет все оставшиеся 13 своих матчей, а остальные претенденты на титул проиграют, то не сможет стать первым =========== лол ... оставшиеся претенденты, проиграть ВСЕ матчи физически не смогут, они ведь и между собой будут играть )))
23:46 25 февраля