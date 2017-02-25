23:02 25 февраля | ФУТБОЛ — Англия

"Лестер" лишился теоретических шансов на чемпионство

0
0
0
0
1

"Лестер" теперь совершенно точно не сможет защитить чемпионский титул в этом сезоне. "Челси" переиграл сегодня "Суонси" и теперь в активе "синих" 63 очка, а у действующих чемпионов на данный момент 21 очко. Таким образом, даже если "Лестер" выиграет все оставшиеся 13 своих матчей, а остальные претенденты на титул проиграют, то не сможет стать первым.

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/

0
0
0
0
1
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

inspire

даже если "Лестер" выиграет все оставшиеся 13 своих матчей, а остальные претенденты на титул проиграют, то не сможет стать первым =========== лол ... оставшиеся претенденты, проиграть ВСЕ матчи физически не смогут, они ведь и между собой будут играть )))

23:46 25 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ