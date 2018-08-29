"Лестер" и "Вест Хэм" вышли в 1/16 финала Кубка лиги

Состоялись первые матчи 1/32 финала Кубка английской лиги. В 1/16 финала, в частности, вышли "Лестер", "Вест Хэм" и "Норвич".

Кубок английской лиги

1/32 финала

"Суонси" - "Кристал Пэлас" - 0:1 (0:0)

Гол: Серлот, 70.

"Уимблдон" - "Вест Хэм" - 1:3 (1:0)

Голы: Пиготт, 2 (1:0). Диоп, 63 (1:1). Огбонна, 83 (1:2). Эрнандес, 90+2 (1:3).

Удаление: Макдональд (У), 18.

"Брайтон" - "Саутгемптон" - 0:1 (0:0)

Гол: Остин, 88.

"Борнмут" - "МК Донс" - 3:0 (2:0)

Голы: Муссе, 15 (1:0). Фрэйзер, 37 (2:0). Айб, 90+1 (3:0).

"Блэкберн" - "Линколн Сити" - 4:1 (1:1)

Голы: Наттолл, 4 (1:0). Луке, 28 (1:1). Грэм, 49 (2:1). Даунинг, 61 (3:1). Палмер, 77 (4:1).

"Брентфорд" - "Челтенхэм Таун" - 1:0 (1:0)

Гол: Жанвье, 40.

"Халл Сити" - "Дерби Каунти" - 0:4 (0:2)

Голы: Уогхорн, 24 (0:1). Йозефзон, 39 (0:2). Флеминг, 73 - в свои ворота (0:3). Маунт, 89 (0:4).

"Бертон Альбион" - "Астон Вилла" - 1:0 (0:0)

Гол: Бойс, 52.

Нереализованный пенальти: Адома (Астон Вилла), 89 (вратарь)

Удаление: Макфадзин (Б), 89.

"Кардифф Сити" - "Норвич" - 1:3 (0:1)

Голы: Србени, 26 (0:1). Србени, 64 (0:2). Ааронс, 69 (0:3). Экуэле Манга, 77 (1:3).

"Фулхэм" - "Эксетер Сити" - 2:0 (1:0)

Голы: Камара, 4 (1:0). Камара, 48 (2:0).

"Лидс" - "Престон Норт Энд" - 0:2 (0:2)

Голы: Джонсон, 2 - с пенальти (0:1). Баркер, 45 (0:2).

Удаление: Ледсон (П), 29.

"Лестер" - "Флитвуд Таун" - 4:0 (2:0)

Голы: Фукс, 8 (1:0). Иборра, 39 (2:0). Ихеаначо, 46 (3:0). Геззаль, 71 (4:0).

"Мидлсбро" - "Рочдэйл" - 2:1 (1:0)

Голы: Джонсон, 37 (1:0). Хьюджилл, 53 (2:0). Делейни, 83 (2:1).

"Донкастер" - "Блэкпул" - 1:2 (0:0)

"Шеффилд Уэнсдей" - "Вулверхэмптон" - 0:2 (0:0)

Голы: Бонатини, 53 (0:1). Элдер Кошта, 85 - с пенальти (0:2).

"Ньюпорт Каунти" - "Оксфорд Юнайтед" - 0:3 (0:2)

Голы: Деметриу, 2 - в свои ворота (0:1). Баптист, 4 (0:2). Уайт, 90+1 (0:3).

Удаление: Хансон (О), 78.

"Куинз Парк Рейнджерс" - "Бристоль Роверс" - 3:1 (2:0)

Голы: Осайи-Самуэль, 4 (1:0). Вшолек, 18 (2:0). Смит, 64 (3:0). Какай, 87 - в свои ворота (3:1).

"Уолсолл" - "Макклесфилд" - 3:3 (0:0). Пенальти - 1:3

"Уикомб Уондерерс" - "Форест Грин Роверс" - 2:2 (0:0). Пенальти - 4:3

"Стоук Сити" - "Хаддерсфилд" - 2:0 (0:0)

Голы: Бераино, 53 (1:0). Бакуна, 90+7 - в свои ворота (2:0).

"Вест Бромвич Альбион" - "Мэнсфилд" - 2:1 (0:0)