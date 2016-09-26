"Лестер" готов отдать Дринкуотера в обмен на Шнейдерлена

"Лестер" готов расстаться со своим полузащитником Даниэлом Дринкуотером, сообщает Sunday People. Футболиста намерен приобрести "Манчестер Юнайтед", которому нужен опорник для того, чтобы избавить от черновой работы Поля Погба. Взамен чемпионы Англии хотят получить Моргана Шнейдерлена, который при Жозе Моуринью не попадает в состав "МЮ".

В текущем сезоне Дринкуотер провел 6 матчей и отдал 1 передачу в чемпионате Англии. На счету Шнейдерлена всего пять минут в августовском поединке с "Борнмутом".