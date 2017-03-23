09:15 | ФУТБОЛ — Англия

Лерой Сане: "Я неплохо адаптировался в "Манчестер Сити"

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Полузащитник "Манчестер Сити" Лерой Сане, в минувшем сезоне выступавший в составе "Шальке", подчеркнул, что уже адаптировался к игре в чемпионате Англии. По его словам, матчи премьер-лиги проходят в более высоком темпе, чем встречи немецкого первенства.

- Мне неплохо удалось освоиться в "Манчестер Сити". Думаю, что это можно заметить по моей игре, - приводит Sport Bild слова Сане. - В Англии темп гораздо выше, чем в Германии, особенно в матчах с топ-клубами. Уверен, что могу действовать еще лучше.

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Материалы REN-TV

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